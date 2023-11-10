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11:46, 10 ноября 2023Россия

Появились подробности о драке под Москвой с участием учительницы с Украины

Драка между педагогом и матерью в Деденево началась из-за невыполненной домашки

Кадр: Telegram-канал BAZA

В подмосковном Деденево в школе имени Крупской драка между учительницей математики родом с Украины и матерью одной из учениц началась из-за невыполненного домашнего задания. Такие подробности появились у издания Baza в Telegram-канале.

Участвовавший в потасовке педагог придиралась к ученице не только из-за предмета. Также она высказывала претензии к внешнему виду девочки. Кроме того, учительница математики сравнила школьницу с «быдлом» и резко отозвалась о ее родителях, которые, по ее мнению, умеют только жаловаться.

Одноклассники девочки рассказали, что между педагогом, которая родом из Луганской области, и несовершеннолетней, прибывшей из Донецкой, давно были натянутые отношения. Во время ссор учительница предлагала подростку, чтобы ее отец отправился в зону проведения спецоперации.

После очередной стычки девочка рассказала обо всем матери. Та, в свою очередь, пришла в школу для разбирательств.

Конфликт между женщинами попал на видео. На кадрах, которые распространились в сети 10 ноября, учительница и мать борются в дверном проеме. На помощь родительнице попыталась прийти старшая дочь и обматерила ее оппонентку.

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      Анна Щербакова
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