Под Москвой мать подралась с учительницей родом с Украины и попала на видео

В Деденево мать ученицы подралась с учительницей математики родом с Украины

В подмосковном поселке Деденево мать ученицы подралась в школе имени Крупской с учительницей математики родом с Украины. Конфликт между ними попал на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном видеоролике женщины сначала говорят на повышенных тонах. Учительница просит родительницу покинуть кабинет, та отказывается и заявляет, что подождет директора. После этого они начинают выяснять отношения на кулаках: математичка выталкивает мать ученицы за дверь, та активно этому сопротивляется и матерится. За последнюю вступается старшая дочь.

Как утверждает Baza, до инцидента между 52-летней учительницей и школьницей произошла ссора, во время которой сотрудница учебного учреждения якобы обозвала ученицу. Вернувшись домой, девочка рассказала о ситуации матери, и на следующий день та отправилась в школу для беседы.

По словам учащихся, учительница математики родом с Украины. Позже директор школы поговорила с обеими участницами драки. По ее мнению, школьница сама некорректно разговаривала с педагогом. В учебное заведение приезжали сотрудники полиции. Сейчас всем школьникам запретили обсуждать драку и публиковать в сети какие-либо материалы, связанные с этим.

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