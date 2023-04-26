Российский девятиклассник подрался с любовником матери и получил амнезию

SHOT: в Тюменской области школьник подрался с любовником матери и получил амнезию

В Тюменской области 16-летний девятиклассник подрался с любовником своей матери и получил ретроградную амнезию. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, российский школьник узнал, что его мать изменяет отцу с другим мужчиной. Он решил разобраться в ситуации и отправился к 36-летнему любовнику матери. Начавшийся словесный конфликт перерос в драку, во время которой мужчина ударил парня по голове металлической трубой.

Школьника госпитализировали с вдавленным переломом лобной кости и ушибом мозга. Медики диагностировали у девятиклассника ретроградную амнезию, при которой утрачивается память о событиях, предшествовавших травме.

Ранее в Калуге 34-летняя местная жительница попыталась убить свою трехмесячную дочь. Женщина поругалась по телефону со своим любовником, после чего ударила девочку об угол стены, вынесла в подъезд и положила на пол.