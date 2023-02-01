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13:18, 1 февраля 2023Россия

Россиянка попыталась задушить трехмесячную дочь после ссоры с любовником

Жительница Калуги попыталась убить трехмесячную дочь после ссоры с любовником

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Калуге 34-летняя местная жительница попыталась убить свою трехмесячную дочь после ссоры с любовником. Об этом сообщает региональная прокуратура на своем сайте.

По данным ведомства, в ноябре 2022 года 34-летняя женщина поругалась с любовником по телефону. После этого россиянка ударила трехмесячную девочку об угол стены, вынесла в подъезд и положила на пол. Позже обвиняемая забрала младенца, внесла в квартиру и начала душить руками. Женщина отпустила горло дочери, только когда та перестала двигаться.

Скорую помощь взывала бабушка девочки. Медики доставили ребенка в больницу, где ему оказали необходимую помощь. По информации прокуратуры, здоровью девочки был причинен тяжкий вред. Сейчас она изъята из семьи и находится в социальном учреждении.

В отношении матери ребенка возбудили уголовное дело о покушении на убийство своего малолетнего ребенка, а также о неисполнении обязанностей по его воспитанию. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала все материалы в суд.

Похожий случай произошел в 2022 году в Казани. Жительница города разозлилась из-за ухода мужа из семьи и жестоко избила двухлетнюю дочь, снимая процесс на видео. Ролик россиянка отправила супругу, сопроводив комментарием: «Не был бы таким, нормально бы все было с твоей Анечкой».

Кроме того, в октябре 2022 года 38-летняя жительница Краснодарского края из мести мужу чуть не выбросила своего грудного ребенка с балкона. На снятых очевидцами кадрах видно, как женщина взяла младенца и перевесила его через перила. Соседям удалось остановить ее и забрать малыша.

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Константин Лысяков
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