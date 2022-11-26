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12:53, 26 ноября 2022Россия

Суд арестовал жестоко избившую двухлетнюю дочь назло мужу россиянку

В Казани суд арестовал многодетную мать, жестоко избившую двухлетнюю дочь назло мужу

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

В Казани суд арестовал 34-летнюю многодетную мать, которая после ухода мужа из семьи назло ему жестоко избила двухлетнюю дочь, снимая процесс на видео. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Татарстана.

Россиянка будет находиться в СИЗО до 25 января 2023 года.

Ранее в отношении нее возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (156 УК РФ) и об истязании (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ).

Оперативники установили, что всего у 34-летней жительницы Казани трое детей. У среднего мальчика инвалидность. По словам детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец, решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

О происшествии в Казани стало известно 25 ноября. В сети распространился ролик, на котором женщина бьет кулаками двухлетнюю дочь. Кроме того, она выставляет полураздетую девочку на балкон.

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Елизавета Новикова
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