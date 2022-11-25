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13:25, 25 ноября 2022Россия

Россиянка назло мужу жестоко избила и выставила на балкон двухлетнюю дочь

Жительница Казани избила и выставила на балкон полураздетую двухлетнюю дочь назло мужу
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жительница Казани жестоко избила и выставила на балкон двухлетнюю полураздетую дочь назло мужу. Об этом сообщает издание «Подъем».

Свои действия россиянка фиксировала на видео. Ролик с издевательствами над ребенком она отправила супругу, желая таким образом его проучить. Жительница Казани в сообщении мужу оставила объяснение: «Не был бы таким, нормально бы все было с твоей Анечкой».

Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец подключилась к расследованию происшествия. По ее словам, кроме девочки, россиянка воспитывает еще четырехлетнего мальчика. В отношении еще одного ребенка женщина была лишена родительских прав.

«Старший ребенок проживает не с ней, а двое других — девочка и ребенок-инвалид — были доставлены в больницу. Врачи говорят, что состояние удовлетворительное, следов побоев не обнаружено», — пояснила Волынец. Омбудсмен подчеркнула, что нет никакого оправдания поступку женщины. Она заверила, что направила запрос по ситуации в МВД.

Ранее в Казани осудили на четыре года 31-летнюю мать, избившую годовалую дочь из мести супругу. Ребенка отдали под опеку бабушке.

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Анна Щербакова
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