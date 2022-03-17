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Избившей годовалую дочь из мести мужу россиянке дали четыре года колонии

В Казани осудили на четыре года 31-летнюю мать, избившую годовалую дочь из мести мужу

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Казани 31-летнюю женщину приговорили к четырем годам колонии за избиение годовалой дочери из мести мужу. Об этом в четверг, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Суд признал ее виновной по статье 117 (Истязание) УК России. Ребенок сейчас находится под опекой бабушки.

По данным следствия, 1 декабря 2021 года в квартире одного из домов на проспекте Победы подсудимая, находясь в нетрезвом виде, жестоко избила дочь, снимая происходящее на видео. Позже она отправила запись мужу, который рассказал обо всем своей матери, после чего та обратилась в правоохранительные органы.

После этого девочку отправили в больницу, а женщину, как пишет ТАСС, лишили родительских прав.

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Елизавета Новикова
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