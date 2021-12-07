Россиянка из мести мужу избила годовалую дочь и сняла это на видео

В Казани пьяная женщина избивала годовалую дочь в отместку мужу и снимала это на телефон

В Казани пьяная женщина из мести мужу избила годовалую дочь и сняла это на видео. Кадры публикует Telegram-канал RT.

На видеозаписи заметно, что ребенок голышом лежит на полу, а женщина пинает его ногами. При этом она говорит: «Можно тебя пинать, как маму». Годовалая девочка плачет, но россиянка не перестает ее избивать, утверждая, что над ней можно издеваться.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления Следственного Комитета (СК) по Татарстану, ведомство возбудило уголовное дело по статьям об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Ребенка у россиянки изъяли, сейчас он находится под присмотром медиков.

В СК добавили, что женщина отправила сделанную видеозапись мужу. Тот сообщил об этом матери, которая и обратилась в полицию.

Ранее в Ростовской области россиянка избивала семилетнюю дочь и привязывала ее к батарее. Соседи нашли ребенка в квартире, когда он от голода жевал одеяло. Суд назначил женщине наказание в виде четырех лет лишения свободы.