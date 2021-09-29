Россиянка избивала семилетнюю дочь и привязывала ее к батарее

В Ростовской области суд назначил четыре года лишения свободы матери за избиение дочери

В Новошахтинске Ростовской области мать избивала семилетнюю дочь и привязывала ее руки и ноги колготками к батарее. Об этом пишет новостной портал 161.RU.

25-летняя россиянка вместе с мужем связывала дочь, чтобы ребенок им не мешал. Также родители оставляли ребенка без еды. По словам соседей, когда ее нашли, девочка жевала одеяло от голода.

Суд назначил россиянке наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, ее мужу из-за найденного психического расстройства — принудительное лечение.

Ранее сообщалось, что россиянка била и связывала полиэтиленовыми пакетами приемных детей из-за непослушания, в результате ее лишили опекунства. Женщина удочерила 10-летних близняшек из приюта для детей с особенностями развития.