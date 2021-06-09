Связавшую пакетами и бинтами приемных дочерей россиянку арестовали

Симоновский суд Москвы отправил в СИЗО до 28 июля Надежду Марголину, которую обвиняют в истязании двух приемных десятилетних дочерей-близнецов. Об этом пишет, передает ТАСС.

Срок меры пресечения избрали в отношении россиянки до 28 июля по части второй статьи 117 УК РФ («Истязание двух или более несовершеннолетних лиц, находящихся в беспомощном состоянии»). На время следствия Марголину лишили родительских прав.

В конце мая в Сети появилось видео, на котором сотрудники одного из сочинских отелей обнаружили в номере двух девочек-близнецов, связанных пакетами и бинтами. Представители гостиницы обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить эту ситуацию и разобраться в ней.

Сама женщина заявила, что связывание девочек было необходимостью. По мнению Марголиной, у детей якобы наблюдались умственная отсталость, психические отклонения и склонность к самоповреждению. При этом девочки рассказали сотрудникам органов опеки, что приемная мать систематически избивала их и таскала за волосы.

Ранее сообщалось, что жительница Новой Москвы избивала шлангом и кочергой приемную дочь за четверки. Опекунша девочки была подругой ее родной матери, которая скончалась несколько лет назад. Ребенка госпитализировали, возбудили уголовное дело по пунктам «г» и «е» части 2 статьи 117 УК («Истязание»).