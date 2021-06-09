Россия
 
Последние новости
Застреливший двух приставов в Сочи признал свою вину
США назвали цель в борьбе с «Северным потоком-2»
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
Россиянам назвали способы защититься от тополиного пуха
Премьер Испании призвал пускать привитых «Спутником V» в Евросоюз
В МИД России посоветовали Европе бояться американского «большого брата»
Юрист назвал угрозы для сборной Украины из-за игр в форме с Крымом в России
Моргенштерн оценил попадание своих песен в плейлист сборной Украины
Имущество ФБК передадут государству
Суд ликвидировал ФБК
Новости партнеров
Прослушать новость

Связавшую пакетами и бинтами приемных дочерей россиянку арестовали

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Симоновский суд Москвы отправил в СИЗО до 28 июля Надежду Марголину, которую обвиняют в истязании двух приемных десятилетних дочерей-близнецов. Об этом пишет, передает ТАСС.

Срок меры пресечения избрали в отношении россиянки до 28 июля по части второй статьи 117 УК РФ («Истязание двух или более несовершеннолетних лиц, находящихся в беспомощном состоянии»). На время следствия Марголину лишили родительских прав.

В конце мая в Сети появилось видео, на котором сотрудники одного из сочинских отелей обнаружили в номере двух девочек-близнецов, связанных пакетами и бинтами. Представители гостиницы обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить эту ситуацию и разобраться в ней.

Сама женщина заявила, что связывание девочек было необходимостью. По мнению Марголиной, у детей якобы наблюдались умственная отсталость, психические отклонения и склонность к самоповреждению. При этом девочки рассказали сотрудникам органов опеки, что приемная мать систематически избивала их и таскала за волосы.

Ранее сообщалось, что жительница Новой Москвы избивала шлангом и кочергой приемную дочь за четверки. Опекунша девочки была подругой ее родной матери, которая скончалась несколько лет назад. Ребенка госпитализировали, возбудили уголовное дело по пунктам «г» и «е» части 2 статьи 117 УК («Истязание»).

Предыстория: Связанных пакетами приемных детей сняли на видео в гостинице в Сочи
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Морившая детей голодом россиянка вынудила их жевать окурки
Россиянку обвинили в истязании приемной дочери в тазу с кипятком
Дети не выдержали издевательств и сбежали от усыновивших их для работы россиян