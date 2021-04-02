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Россиянка избивала шлангом и кочергой приемную дочь за четверки

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

В Новой Москве местная жительница избивала приемную дочь шлангом и кочергой за то, что та получала четверки, а не пятерки. Об этом пишет Life.

О том, как обращается с ней опекунша, девочка рассказала учительнице рисования в школе — та заметила у ребенка синяки на ухе и на щеке. Девочка пожаловалась, что приемная мать так наказывает ее за «плохие» оценки. По ее словам, из-за четверок ее не только били, но и заставляли стирать одежду до мозолей.

Издание уточняет, опекунша девочки была подругой ее родной матери, которая скончалась несколько лет назад. Женщина заявила, что считает свои методы воспитания нормальными. По информации Life, побои ребенку наносит не только она, но и ее гражданский муж.

Ребенка госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по пунктам «г» и «е» части 2 статьи 117 УК («Истязание»), сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Ранее жительницу Московской области отправили на десять лет в колонию общего режима за избиение до смерти трехлетнего приемного сына. Она била мальчика по незначительным поводам, нецензурно выражалась в его адрес, не заботилась о нем и не воспитывала. При этом женщина знала, что у ребенка было заболевание центральной нервной системы и ему требовался особый уход. После очередного избиения его госпитализировали, через неделю он умер в больнице. Россиянка не признала вину.

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