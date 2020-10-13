Россиянку отправят в колонию на 10 лет за избиение приемного ребенка до смерти

Суд в Московской области приговорил россиянку к десяти годам колонии общего режима за избиение до смерти трехлетнего приемного сына. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в подмосковном Следственном комитете.

Женщина признана виновной по двум статьям: часть 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшее смерть») и 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Следствием и судом установлено, что с февраля 2018-го по январь 2019 года многодетная россиянка периодически избивала маленького приемного ребенка по незначительным поводам, нецензурно выражалась в его адрес, специально игнорировала его потребности в заботе и воспитании. При этом она знала о заболеваниях мальчика, в том числе центральной нервной системы, из-за чего ему требовался особый уход. После очередного избиения 29 января ребенку потребовалась госпитализация, через неделю он умер в больнице.

Обвиняемая вину не признала, у нее была своя версия случившегося. Для сбора доказательной базы опросили 68 свидетелей, проведено восемь экспертиз. Одной из важных улик стал дневник 14-летней приемной дочери, отмечает «Московский комсомолец». Девочка писала, что «мама ненормальная». «Душит, пинает, купает [мальчика] под холодным душем, может оставить его без сна, чтобы всю ночь не спал», — говорилось в записях.

По информации издания, 29 января мать избила ребенка за испачканные штаны, он упал и ударился головой о ванну, изо рта пошла пена. Скорую женщина вызвала только через час, когда сын впал в кому.

Под опекой женщины находилось еще четверо детей. Их отправили в социально-реабилитационное учреждение для несовершеннолетних, уточняет РИА Новости.