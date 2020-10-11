Российская учительница повесила своего четырехлетнего сына

В подмосковном Пушкино школьная учительница повесила в квартире собственного четырехлетнего сына, она задержана. Об этом сообщает ТАСС

Как рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, по предварительным данным, трагедия произошла в воскресенье, 11 октября. Тело ребенка обнаружил вернувшийся домой отец. В семье воспитываются еще трое детей. Мотивы совершенного поступка 43-летняя женщина объяснить не смогла. Ей будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Кроме того, проверяется информация о том, что ранее она наблюдалась у психиатра.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ход его расследования взят на контроль прокуратурой Московской области. Следователи осматривают квартиру, допрашивают родственников женщины.

Ранее в октябре стало известно, что 37-летняя жительница Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу — девочка жила в сумке. Мать не состояла на учете по беременности и рожала не в роддоме, а после рождения третьего ребенка рассказала всем о его смерти. Старший сын тайком подкармливал девочку, но никому ничего не рассказывал. Младенца обнаружили случайно гости во время застолья, подруги матери забрали ее с собой и обратились в полицию. Сейчас полугодовалый ребенок находится в реанимации и весит три килограмма 100 граммов. Она имеет дистрофию третьей степени на фоне длительного голодания. Ее мать отправили в психиатрическую клинику.