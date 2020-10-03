Женщина убила трехлетнего сына и положила его труп в сумку с игрушками

Жительница Бразилии убила своего трехлетнего сына, положила его труп в пакет с игрушками и попыталась покончить с собой. Она проживала вместе с отцом ребенка и, по словам полиции, у них была нормальная совместная жизнь, пишет The Sun.

После неудачной попытки наложить на себя руки 29-летняя девушка выжила, сейчас она находится в реанимации. Бразильянка призналась, что убила сына и оставила его тело в лесу. Полиции предстоит выяснить мотивы преступления.

Следователи полагают, что ребенок умер от удушья. По одной из версий, девушка сделала это из ревности — муж уделял ей слишком мало времени, проводя его с ребенком.

Ранее сообщалось, что британка родила шесть детей от сводного брата, убила двух из них и готовила покушение на еще четырех. До этого социальные службы города характеризовали женщину как «примерную и заботливую мать».