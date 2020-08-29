Финансистка из России убила сына и покончила с собой в Лондоне

В квартире, расположенной в восточной части Лондона, обнаружили тела сменившей гражданство финансистки из России и ее сына. Как пишет Daily Mail, правоохранители полагают, что женщина сначала убила ребенка, а затем покончила с собой.

35-летняя Юлия Гекчедаг работала аналитиком международного рейтингового агентства Moody's. После выпуска из Финансового университета в Москве она успела поработать в двух компаниях в России, а затем вышла замуж за турецкого инвестиционного банкира.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Лондона, детективы не ищут возможных убийц Гекчедаг и ее сына. Одна из подруг британки и ее сосед рассказали, что у женщины был рак груди, однако она не жаловалась на боли. Расследование обстоятельств дело в суде назначено на 16 декабря.

В конце прошлого года в одном из городов Испании нашли тело россиянки с признаками насильственной смерти. Позднее ее 44-летний любовник признался, что убил женщину.