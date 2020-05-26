Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую

Жительница Санкт-Петербурга, которая перед смертью неоднократно звонила в скорую и обвиняла медиков в своем состоянии, сама отказалась от вызова бригады и госпитализации. Расшифровку ее разговора с диспетчером опубликовало 47news.

Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го. Журналисты предположили, что у них в распоряжении оказалась запись первого диалога.

На аудио 30-летняя женщина говорит, что у нее сильно болят почки, уже почти сутки она не может помочиться, начались проблемы с сердцем. «Вызов я приняла, подождать только придется, звонков много. Но вы зря, конечно, так долго терпели, надо было сразу нас вызывать <...> Вас надо везти в стационар, чтобы посмотрел и уролог, и гинеколог», — сказала собеседница.

В ответ петербурженка говорит, что боится отказа в госпитализации, поэтому «лучше сразу нет». Она спрашивает, может ли она сама сделать себе укол или принять мочегонное, чтобы не беспокоить врачей. Диспетчер называет ей подходящий для этого препарат и предлагает снова подумать насчет поездки в больницу. «Нет, я боюсь, что в стационар я не поеду. Поэтому не гоняйте даже тогда ребят, пожалуйста», — отвечает пациентка.

В итоге сотрудница скорой предлагает отложить вызов, дает женщине прямой телефон для связи и просит перезвонить в любом случае.

Ранее «Фонтанка» опубликовала несколько аудиосообщений, которые горожанка отправила подруге. В них она говорила, что в скорой ей сказали о переполненных больницах и предложили уколоть диуретик. Потом перезвонила диспетчер, рассказала, что это может быть пиелонефрит, и какую диету соблюдать в такой ситуации.

Россиянку нашли мертвой в своей квартире 18 апреля. Смерть наступила из-за застойной сердечной недостаточности и хронического тубулоинстерстициального нефрита. Родственники потребовали возбудить уголовное дело о неоказании медпомощи, повлекшем смерть (часть 2 статьи 124 УК).

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