Пропавшую семилетнюю россиянку нашли мертвой в реке

В Тверской области нашли мертвой семилетнюю девочку, пропавшую накануне. Тело обнаружили в реке Сыроверке сотрудники регионального управления МЧС по региону, сообщает в понедельник, 9 марта, ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по области.

По данным следствия, 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять, однако обратно не вернулась. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Устанавливаются обстоятельства и причина смерти девочки, назначен ряд судебных экспертиз. Проверяются условия, в которых она проживала», — отметили в ведомстве.

В январе полицейские Усть-Янского района Якутии спасли семилетнюю девочку, которая ушла из дома в одной пижаме в условиях арктической полярной ночи. Мать сообщила полиции, что вечером вернулась с работы и не обнаружила дочь в квартире. При этом вся детская верхняя одежда была на месте.

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