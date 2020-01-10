Семилетняя россиянка в одной пижаме спаслась от арктической ночи в подъезде

Полицейские Усть-Янского района Якутии спасли семилетнюю девочку, которая ушла из дома в одной пижаме в условиях арктической полярной ночи, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Ребенок пропал 9 января. Мать сообщила полиции, что вечером вернулась с работы и не обнаружила дочь в квартире. При этом вся детская верхняя одежда была на месте.

На поиски был отправлен весь личный состав полицейского отделения. Сотрудники МВД обходили дома в районе, где жила семья. Вскоре замерзшую девочку обнаружили в подъезде соседнего жилого здания. Она была в домашней пижаме и унтах.

Девочка рассказала родителям и полицейским, как оказалась на улице. По ее словам, она попыталась достать орехи с верхней полки кухонного шкафа, задела стекло, оно упало и разбилось. Девочка испугалась, что ее отругают, и решила уйти из дома. Позже она попыталась вернуться, но не смогла найти свой дом из-за холода и темноты.

От продолжительного пребывания на холоде у первоклассницы была нарушена координация движений, однако обследовавшие ее врачи не выявили никаких серьезных нарушений здоровья, лишь общее переохлаждение легкой степени.

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