Появились подробности похищения семилетней девочки в Москве в новогоднюю ночь

Подозреваемая в похищении ребенка в Москве

Родители похищенной в Москве семилетней девочки не закрыли дверь в квартиру. О подробностях произошедшего сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, в самой квартире была антисанитария: разбросанные вещи, немытая посуда, ведро вместо унитаза. Кроме того, известно, что из семьи уже изъяли двоих детей.

О похищении ребенка ранее сообщили в МВД. По информации полиции, инцидент произошел на улице Яблочкова в Бутырском районе столицы. Девочка, предположительно, ушла с неизвестной женщиной славянской внешности.

Задержанная по подозрению в похищении ребенка заявила, что нашла девочку на улице.

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