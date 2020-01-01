В новогоднюю ночь в Москве похитили 7-летнюю девочку

В Москве 31 декабря похитили 7-летнюю девочку. Об этом сообщается на сайте МВД.
По информации полиции, инцидент произошел на улице Яблочкова в Бутырском районе столицы. Девочка, предположительно, ушла с неизвестной женщиной славянской внешности.
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, девочку увели, когда родители ребенка уснули. Момент похищения зафиксировала камера наблюдения.
По данным СМИ, подозреваемая в похищении женщина задержана. На допросе она заявила, что нашла ребенка на улице, сейчас с ней беседуют следователи.
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