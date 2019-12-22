В Москве налетчики в масках отобрали у безработного девять миллионов рублей

На Ставропольском проезде (юго-восток Москвы) двое грабителей в медицинских масках напали на безработного мужчину и похитили у него более девяти миллионов рублей. Об этом в воскресенье, 22 декабря, в столичном главке МВД сообщили РБК.

По данным МВД, нападение было совершено в подъезде жилого дома. Налетчики избили потерпевшего и отняли у него сумку, в которой был один миллион рублей и 135 тысяч долларов — всего около 9,44 миллиона рублей. После этого грабители скрылись, а 29-летний потерпевший обратился за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело о грабеже в особо крупном размере.

15 января 2018 года сообщалось, что из квартиры безработного на северо-востоке столицы похитили 12 миллионов рублей, 350 тысяч долларов и 250 тысяч евро. Общую сумму ущерба оценили почти в 50 миллионов рублей.

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