Двое россиян похитили 10 миллионов рублей из банкомата на глазах у прохожих

В Санкт-Петербурге двое взломщиков похитили около 10 миллионов рублей из банкомата на глазах у прохожих. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.

В пятницу вечером, 27 декабря, двое неизвестных в солнцезащитных очках вскрыли банкомат, расположенный в гипермаркете на Кузнецовской улице. Злоумышленники взломали дверцы банкомата, ввели код безопасности и забрали шесть кассет с наличностью. Сумма ущерба составила 9,7 миллиона рублей.

На кадрах видно, что мимо преступников ходят люди, однако не обращают на них никакого внимания.

Взломщики уехали из гипермаркета на белом микроавтобусе Ford Transit с поддельными номерными знаками. Через полчаса злоумышленники попытались вскрыть еще один банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, однако преступление предотвратил охранник.

Пресс-служба главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщает, что по факту кражи было возбуждено уголовное дело. Преступников объявили в розыск.

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