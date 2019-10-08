Россиянин погиб при попытке взлома банкомата

Пытавшийся похитить деньги из банкомата в Череповце мужчина погиб при его взрыве. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, около пяти утра уроженец Петрозаводска попытался вскрыть банкомат Сбербанка, закачав в него газ. В результате последовавшего взрыва 37-летний мужчина погиб, помещению банка причинен ущерб. Здание, в котором находился офис кредитной организации, не получило серьезных повреждений.

Региональный главк Следственного комитета России (СКР) проводит проверку по факту случившегося.

3 декабря 2018 года сообщалось, что неизвестный мужчина похитил два миллиона рублей из банкомата в московском районе Северное Бутово. Преступник заложил у банкомата взрывное устройство, подорвал его и забрал все содержимое поврежденного банкомата.

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