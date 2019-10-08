Взрыв при попытке взлома банкомата россиянином попал на видео

Череповец / ВКонтакте

Камеры наблюдения засняли попытку взлома банкомата Северо-Западного банка ПАО Сбербанк уроженцем Петрозаводска в Череповце. На видеозаписи мужчина стоит у банкомата и закачивает в него газ, после чего происходит взрыв.

В результате случившегося мужчина погиб. В пресс-службе банка сообщили, что деньги похищены не были. Офис кредитной организации временно закрыт.

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