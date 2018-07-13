Воры просверлили банкомат по инструкции в даркнете и потерпели фиаско

Злоумышленники из Белоруссии попытались обокрасть банкомат, используя вредоносное программное обеспечение и сверло. Об оригинальном способе хищения сообщается на сайте МВД республики.

По данным минской полиции, мошенники за несколько тысяч долларов приобрели специализированное программное обеспечение для взлома банкомата на закрытых интернет-форумах. Вместе с программами разработчики также предлагали видеоинструкцию, в которой подробно описывали шаги для опустошения электронного устройства выдачи денег.

В ролике говорилось, что для подключения к банкомату предварительно нужно повредить его корпус. Злоумышленники попытались это сделать, просверлив в устройстве несколько отверстий, однако получить деньги им не удалось «по независящим от них причинам», говорится сообщении МВД.

Подозреваемых задержали в начале июля в Минске. В отношении них возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям, включая «покушение на хищение путем использования компьютерной техники в особо крупном размере» и «умышленное повреждение имущества».

В конце марта испанские правоохранительные органы задержали лидера банды хакеров «Карбанак», которая ограбила более 100 банков в 40 странах мира.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!