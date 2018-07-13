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Воры просверлили банкомат по инструкции в даркнете и потерпели фиаско

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Злоумышленники из Белоруссии попытались обокрасть банкомат, используя вредоносное программное обеспечение и сверло. Об оригинальном способе хищения сообщается на сайте МВД республики.

По данным минской полиции, мошенники за несколько тысяч долларов приобрели специализированное программное обеспечение для взлома банкомата на закрытых интернет-форумах. Вместе с программами разработчики также предлагали видеоинструкцию, в которой подробно описывали шаги для опустошения электронного устройства выдачи денег.

В ролике говорилось, что для подключения к банкомату предварительно нужно повредить его корпус. Злоумышленники попытались это сделать, просверлив в устройстве несколько отверстий, однако получить деньги им не удалось «по независящим от них причинам», говорится сообщении МВД.

Подозреваемых задержали в начале июля в Минске. В отношении них возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям, включая «покушение на хищение путем использования компьютерной техники в особо крупном размере» и «умышленное повреждение имущества».

В конце марта испанские правоохранительные органы задержали лидера банды хакеров «Карбанак», которая ограбила более 100 банков в 40 странах мира.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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