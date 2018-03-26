Пойман главарь самой опасной банды хакеров

В Испании задержан лидер банды хакеров, известной под названием «Карбанак». Злоумышленники прославились тем, что ограбили более 100 банков в 40 странах мира, выручив около одного миллиарда долларов. О задержании говорится в отчете Европола.

В международной операции по поимке хакера участвовали ФБР США, сотрудники Европейской банковской федерации, а также спецслужбы Испании, Румынии, Белоруссии и Тайваня. Пока имя задержанного не называется.

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Группировка функционировала с 2013 года. Ее члены атаковали сотрудников финансовых учреждений с помощью вредоносных программ под названием Anunak и Carbanak. Письма с инфицированными вложениями распространялись в локальных сетях среди банковских работников, и, попав в систему, позволяли злоумышленникам отдавать команды определенным банкоматам на выдачу денег в указанные сроки.

По данным спецслужб, вырученные средства были переведены в криптокошельки, а позднее с них совершались покупки дорогостоящих автомобилей и недвижимости.

В 2015 году эксперты «Лаборатории Касперского» опубликовали подробный отчет о деятельности хакерской группировки. По данным специалистов, тогда члены банды устроили на Украине беспрецедентную серию компьютерных взломов банковских систем, выручив около миллиарда долларов.

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