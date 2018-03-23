Неуловимого хакера обнаружили в рядах российской разведки

Известного хакера, скрывающегося под псевдонимом Guccifer 2.0, причислили к сотрудникам российских спецслужб. Об этом сообщило издание The Daily Beast в своем расследовании.

По данным издания, Guccifer 2.0 смогли вычислить благодаря его собственной ошибке: он не активировал VPN-клиент до входа в систему и оставил настоящий протокол посещения в журналах американского сервера. Киберпреступника выдал IP-адрес, приведший американских следователей на улицу Гризодубовой в Москве, где находится головной офис Главного управления Генерального штаба России (бывшее ГРУ).

Guccifer 2.0 стал известен после того, как взял на себя ответственность за похищение переписки Национального демократического комитета (Democratic National Committee, DNC) и ее слив WikiLeaks летом 2016 года.

Расследованием многочисленных дел, фигурантом которых стал Guccifer 2.0, занимается американский прокурор по особым делам Роберт Мюллер (Robert Mueller). Он отслеживал действия хакера в связке с целой командой специалистов из ФБР.

Материалы по теме Типичный русский Как российские хакеры докатились до мирового господства

Следователям кажется странным тот факт, что преступная деятельность хакера была полностью остановлена после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Они планируют использовать полученные сведения для расследования уголовного дела о возможных связях главы Белого дома с Россией.

Сам Guccifer 2.0 причислял себя к румынам и называл себя последователем хакера Guccifer, который первым опубликовал частный электронный адрес Клинтон и пытался приписать себе взлом ее ящика.

Спецслужбы США утверждали, что под псевдонимом Guccifer 2.0 скрывается группа хакеров, которая связана с Россией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!