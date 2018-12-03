Взрыв банкомата в Москве попал на видео

Неизвестный подорвал банкомат в столичном районе Северное Бутово. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает Telegram-канал «Московские новости» и публикует видеозапись с камер наблюдения.

На кадрах видно, как злоумышленник закладывает взрывное устройство, проводит к нему бикфордов шнур, поджигает его и убегает. Аппарат взрывается, после чего вор забирает его содержимое.

Отмечается, что мужчина украл 2 миллиона рублей. Полиция уже нашла его.

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