Банкоматы Сбербанка продолжили принимать наличные без ограничений

Сбербанк не стал вводить ограничения на прием купюр в банкоматах, несмотря на предупреждение о массовом вбросе фальшивых пятитысячных банкнот в аппараты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Устройства, предназначенные для приема наличных, обновляются своевременно в соответствии с требованиями Банка России. Никаких массовых ограничений на прием наличных банк не вводил», — рассказали в банке.

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В Сбербанке заверили, что действия злоумышленников никак не влияют на клиентов.

Ранее 4 сентября крупнейший производитель банкоматов NCR предупредил российские банки о массовом вбросе фальшивых пятитысячных купюр. Проблема затронула только старые устройства, не оборудованные необходимыми защитными механизмами.

После этого многие банки временно приостановили прием пятитысячных банкнот. Некоторые из них планируют в ближайшее время вывести банкоматы старых моделей из эксплуатации.

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