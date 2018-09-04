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Массовый вброс фальшивок в банкоматы лишил российские банки миллионов

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Крупнейший производитель банкоматов NCR предупредил банки о массовом вбросе фальшивых пятитысячных купюр мошенниками. Сумма убытков оценивается несколькими миллионами рублей на каждый банк. Об этом стало известно принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости».

Проблема затронула только старые автоматы, не оборудованные современными устройствами для проверки банкнот. По совету NCR многие банки отказались от приема пятитысячных купюр в Московском регионе из-за невозможности быстро перенастроить программное обеспечение.

По словам одного из источников издания, выследить мошенников будет проблематично, так как фальшивые купюры перемешаны в кассете с настоящими. Сотрудникам банков придется отсмотреть записи с камер наружного наблюдения, чтобы понять, на какую карту были зачислены фальшивые купюры.

Представитель NCR на запрос о вбросе фальшивок не ответил. В Московском кредитном банке заявили, что только в пяти процентах их банкоматов был установлен устаревший софт. Альфа-банк отчитался о 0,5 процентах уязвимых моделей.

10 августа специалисты компании Positive Technologies нашли уязвимость в банкоматах компании NCR, позволяющую вынимать наличность из сейфа. Согласно их выводам, проблема связана с устройством для выдачи денег.

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