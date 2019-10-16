В России придумали новый способ обмана банкоматов

Российские мошенники придумали новый способ обманывать банкоматы. Об этом в среду, 16 октября, сообщила представитель Генеральной прокуратуры России Елена Малык в ведомственной программе «Эфир».

Злоумышленники клеят на фальшивки специальные ленты, и банкомат считывает купюры как настоящие. После этого они пополняют свой банковский счет, а затем идут в другое место и снимают там деньги. Распознать такое мошенничество трудно: фальшивые купюры обнаруживаются только когда в банкомате заканчиваются деньги, и приходится устраивать пересчет.

По словам Малык, в этом году в России зарегистрировали около 19 тысяч преступлений в банковской сфере, ущерб от которых превысил 154 миллиарда рублей.

Ранее в Центробанке рассказали о новом способе хищения мошенниками средств с банковских карт россиян. Они звонят гражданам с телефонов, идентичных номерам колл-центров кредитных организаций, выуживают у них информацию и крадут деньги.

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