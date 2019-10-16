Раскрыты основные мошеннические схемы с жильем в Москве

Самой распространенной мошеннической схемой на вторичном рынке жилья Москвы в 2019 году оказалось утаивание одного из собственников. Об этом говорится в материалах агентства недвижимости PROобмен (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

На долю этой схемы, по статистике компании, приходится почти треть — 32 процента — всех жилищных мошенничеств на вторичном рынке. В основе мошенничества — сокрытие сведений об одном из собственников либо имеющих право на проживание в квартире людей. Как правило, информация «исчезает» из документов в процессе смены собственника, отмечают в компании.

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«Свежий пример: квартира на Молодежной, которую нынешние владельцы получили на основании договора мены. По результатам проверки мы выяснили, что в истории второй квартиры, которая участвовала в обмене, был отказник от приватизации, который сохранил за собой право проживания. Но в квартиру на Молодежной этого отказника уже не прописали, след его был утерян», — приводит пример такого рода схемы директор PROобмен Екатерина Никитина.

По статистике компании, у мошенников также популярны продажа жилья с обременением (залог, арест и т.п.) и с недееспособными владельцами (состоящими на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере). На эти схемы в практике агентства в 2019 году пришлось, соответственно, 21 и 16 процентов попыток обмана со стороны продавцов вторичного жилья.

В число распространенных нарушений вошли также продажа жилья с несогласованными перепланировками (7 процентов), сокрытие информации о наследственных спорах по поводу продаваемой квартиры (5,5 процента), наличие задолженности по ЖКУ (4,5 процента), а также совершение сделок по недействительным паспортам (4 процента).

Ранее о росте активности квартирных мошенников в Москве сообщили сотрудники агентства недвижимости «ИНКОМ». По их статистике, за пять лет количество таких случаев на вторичном рынке выросло на 7,5 процента.

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