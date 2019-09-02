Мошенники приватизировали и несколько раз продали квартиру пенсионерки

В Перми прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы лиц, похитившей квартиру у муниципалитета. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Предполагаемые аферисты — двое мужчин и одна женщина — обманом приватизировали квартиру, где жила пожилая женщина. Для этого они изготовили поддельный паспорт и, представив соучастницу преступления хозяйкой жилья, оформили необходимые документы о праве собственности.
Впоследствии обвиняемые неоднократно перепродали украденную недвижимость, также использовав при заключении сделок фальшивые документы.
В результате преступных действий граждан ущерб был причинен администрации города. Его сумма оценивается в три миллиона рублей. Участникам группы предъявлено обвинение в мошенничестве (статья 159 Уголовного кодекса РФ). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На имущество подсудимых наложен арест.
Ранее, в июле, было раскрыто мошенничество с квартирой незрячих пенсионеров в Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область). Права собственности на жилье их лишил аферист, пообещавший отремонтировать квартиру за свой счет.