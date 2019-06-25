Россиянка случайно узнала о продаже своей квартиры через интернет

Жительница Москвы, владеющая квартирой в Хамовниках, сдала ее в аренду и через два месяца случайно увидела в интернете объявление о продаже этой недвижимости. Об этом сообщается на сайте Росреестра, куда женщина обратилась с жалобой.

Автором объявления оказался квартиросъемщик. Он предлагал купить у него квартиру по доверенности от собственника, которую женщина не оформляла. При этом фотографии и описание объекта жилец скопировал из ранее опубликованного хозяйкой объявления о сдаче квартиры в аренду.

Ведомство начало проверку по обращению хозяйки. «Заключая договоры [аренды жилья], необходимо максимально тщательно подойти к проверке арендатора, так как не исключены варианты подделки представленных документов, в том числе удостоверяющих личность (...). В качестве профилактических мер мы рекомендуем эпизодически просматривать популярные интернет-порталы и базы недвижимости с объявлениями о возможной купле-продаже своих объектов», — прокомментировал ситуацию руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

11 июня стало известно о том, что мошенникам с помощью цифровой подписи удалось получить право собственности на квартиру в «сталинском» доме на Кутузовском проспекте. Собственник жилья узнал, что лишился его, когда обратился за парковочным разрешением резидента, в котором ему было отказано.

В тот же день в Госдуму внесли проект поправок в федеральный закон «О регистрации недвижимости», по которым собственник должен будет заранее лично уведомить Росреестр о том, что планирует продать квартиру через интернет с помощью цифровой подписи.

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