Квартиру в московской «сталинке» украли через интернет

В Москве с использованием цифровой подписи была украдена квартира в «сталинском» доме на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сделка была проведена удаленно через портал Росреестра. Владелец квартиры узнал о том, что лишился ее, случайно: как житель района он обратился за парковочным разрешением резидента, но получил отказ. Узнав о том, что по документам квартира ему больше не принадлежит, мужчина обратился в Росреестр. В ведомстве подтвердили, что несколько месяцев назад была зарегистрирована сделка, в которой он выступал продавцом.

«В договоре купли-продажи акт приема-передачи квартиры, денег. Где-то я фигурирую как лицо, которое продает квартиру. Во всех трех документах грубо подделана моя подпись. Также подделали электронную цифровую подпись», — недоумевает лишившийся жилья москвич.

По информации «Коммерсанта», для подделки документов мошенники использовали старый паспорт владельца квартиры, который на момент сделки был недействительным. В Росреестре отметили, что формально сделка была законной, а электронная подпись — действующей.

Это уже не первый случай мошенничества с жильем, проведенного по подобной схеме. В мае 2019-го жилья лишился еще один житель Москвы. Пострадавший узнал об этом, увидев в квитанции за ЖКУ чужие фамилию и инициалы.

11 июня 2019-го комитет Госдумы по строительству и законодательству внес ряд поправок в федеральный закон «О регистрации недвижимости». Главное предлагаемое изменение состоит в том, что переход права на недвижимость через интернет будет возможен только в случае, когда собственник заранее уведомил Росреестр о возможности такой формы сделки. После такого уведомления объект недвижимости получит специальную метку, без которой Росреестр не сможет рассматривать документы.

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