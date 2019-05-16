Мошенники похитили квартиру в Москве через интернет

Мошенники переоформили на себя квартиру жителя Москвы, подделав документы и электронную подпись собственника. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает News.ru.

Знакомая пострадавшего рассказала, что несколько лет назад он оформил квартиру на своего сына по договору дарения, но, совершая очередной коммунальный платеж, обнаружил в квитанции чужие инициалы.

В МФЦ мужчине подтвердили факт переоформления его квартиры на другого владельца. При этом в Росреестре сообщили, что данная недвижимость была продана в 2018 году, а сделка была заверена электронной подписью собственника, которую тот никогда не получал. Координаты нотариуса, оформившего договор, службе установить не удалось.

Уточняется, что электронная подпись дает возможность проворачивать махинации с имуществом, обладая лишь паспортными данными владельца.

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