Пенсионерка упустила паспорт и едва не лишилась жилья

В Ярославле прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя, пытавшегося незаконным образом продать чужую квартиру. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Мужчина украл паспорт у знакомой 81-летней пенсионерки, нашел женщину, внешне похожую на потерпевшую, и убедил ее заключить сделку купли-продажи жилья, принадлежащего настоящей владелице паспорта.

Как отмечают в прокуратуре, злоумышленник был вхож в квартиру потерпевшей, пользовался ее доверием. Стоимость недвижимости, которую аферист пытался похитить, оценивается в два миллиона рублей.

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Преступную схему раскрыли сотрудники многофункционального центра (МФЦ), рассматривавшие документы по сделке купли-продажи квартиры. При подписании договора лжевладелица паспорта допустила ошибку, поэтому работники МФЦ приостановили отправку бумаг на регистрацию и вызвали сотрудников полиции.

Уголовное дело в отношении мошенника направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города Ярославля.

В марте 2019-го, организаторов аналогичного мошенничества осудили в Комсомольске-на-Амуре. Двое мужчин решили обманным путем завладеть однокомнатной квартирой, хозяин которой ранее скончался. Они похитили паспорт покойника и продали недвижимость. Каждого из злоумышленников суд приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.

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