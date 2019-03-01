Россиянин украл квартиру у покойника и отделался условным сроком

В Комсомольске-на-Амуре осуждены двое мужчин за мошеннические действия с недвижимостью, сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.
Как выяснили следователи, один из них решил обманным путем завладеть однокомнатной квартирой, хозяин которой ранее скончался. Мошенник вовлек в аферу знакомого — вклеил его фотографию в паспорт умершего и попросил продать жилище. При этом паспорт оказался в распоряжении афериста незаконным путем.
Подписав от имени умершего собственника договор купли-продажи и иные документы, сообщники представили их в многофункциональный центр для регистрации сделки. Впоследствии квартира была перепродана иным лицам за 1,45 миллиона рублей. Организатор аферы потратил вырученные денежные средства на личные нужды.
В ходе судебного разбирательства обвиняемые признали свою вину. Суд приговорил каждого из злоумышленников к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Также им предстоит выплатить в казну штрафы в размере до 100 тысяч рублей.
В настоящее время в суде рассматривается гражданское дело о признании заключенных сделок купли-продажи квартиры недействительными.
Ранее в феврале в Москве задержали полицейского, пытавшегося реализовать имущество умершей женщины. 28-летний сотрудник патрульно-постовой службы попался на торговле похищенными ключами от квартиры на проспекте Мира. Он также выставил на продажу правоустанавливающие документы на автомобиль Mitsubishi Outlander, хозяин которого в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.