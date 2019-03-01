Россиянин украл квартиру у покойника и отделался условным сроком

В Комсомольске-на-Амуре осуждены двое мужчин за мошеннические действия с недвижимостью, сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.

Как выяснили следователи, один из них решил обманным путем завладеть однокомнатной квартирой, хозяин которой ранее скончался. Мошенник вовлек в аферу знакомого — вклеил его фотографию в паспорт умершего и попросил продать жилище. При этом паспорт оказался в распоряжении афериста незаконным путем.

Подписав от имени умершего собственника договор купли-продажи и иные документы, сообщники представили их в многофункциональный центр для регистрации сделки. Впоследствии квартира была перепродана иным лицам за 1,45 миллиона рублей. Организатор аферы потратил вырученные денежные средства на личные нужды.

Материалы по теме Не устояла Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры

В ходе судебного разбирательства обвиняемые признали свою вину. Суд приговорил каждого из злоумышленников к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Также им предстоит выплатить в казну штрафы в размере до 100 тысяч рублей.

В настоящее время в суде рассматривается гражданское дело о признании заключенных сделок купли-продажи квартиры недействительными.

Ранее в феврале в Москве задержали полицейского, пытавшегося реализовать имущество умершей женщины. 28-летний сотрудник патрульно-постовой службы попался на торговле похищенными ключами от квартиры на проспекте Мира. Он также выставил на продажу правоустанавливающие документы на автомобиль Mitsubishi Outlander, хозяин которого в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!