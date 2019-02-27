Российский полицейский пытался продать ключи от квартиры умершей

В Москве задержали полицейского, пытавшегося продать имущество умершей женщины. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, 28-летний сотрудник патрульно-постовой службы попался 26 февраля на торговле похищенными ключами от квартиры на проспекте Мира. Ее владелица умерла 25 января.

Полицейский решил также подзаработать на продаже имущества, находящегося в этой квартире. На торги также были выставлены правоустанавливающие документы на автомобиль Mitsubishi Outlander, хозяин которого в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В отношении задержанного полицейского проводится служебная проверка, результаты которой будут переданы следственным органам.

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