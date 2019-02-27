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Российские полицейские сдали арестанта на телешоу

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Московские полицейские отдали задержанного для участия в телешоу в обмен на свободу. Об этом «Ленте.ру» рассказал 23-летний Андрей (имя изменено), которого остановили на улице с двумя граммами амфетамина.

У молодого человека уже имелась судимость: два года назад он получил условный срок за незаконный оборот наркотиков, поэтому опасался, что за рецидив его приговорят к реальному наказанию.

Однако, к его удивлению, из отделения полиции правоохранители отвезли его в телецентр «Останкино» без каких-либо объяснений. «Меня завели в помещение, похожее на гримерку, и объяснили, что происходит. Оказалось, я приехал для участия в каком-то телешоу», — рассказал молодой человек, отметив, что ему нужно было сыграть друга наркомана и изображать себя виноватым.

Андрея причесали и выдали свитер вместо грязной футболки. Поскольку он не смотрит телевизор, то не узнал шоу и его ведущего.

«В центре сюжета была какая-то семья, занимающаяся поставками наркотиков в Москву, — они пытались выкрасть обезболивающее, предназначенное для гуманитарной помощи. Мы сидели в зале, где все бурно обсуждали проблему наркотиков, а семейство "наркобаронов" показательно осуждали. Ведущий выдал идиотскую фразу о том, что все, хоть раз попробовавшие наркотики, опасны для общества и вообще чуть ли не потенциальные убийцы. Я громко огрызнулся — мол, что за чушь вы порете? Меня заткнули тут же», — вспоминает мужчина.

После завершения участникам выдали денежное вознаграждение. Андрею полагалось 14 тысяч рублей, но оказалось, что за него эту сумму получили приведшие его на телешоу полицейские. Из «Останкино» он ушел домой, дежурившая возле телецентра полицейская машина увезла главного героя программы.

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