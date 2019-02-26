Российских полицейских заставляли строить баню начальнику вместо работы

Бывший начальник отдела МВД «Приморский» (Архангельская область), заставлявший подчиненных строить баню, подозревается в превышении полномочий, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По предварительной версии, экс-глава отдела полиции в течение нескольких месяцев использовал двух подчиненных для строительства бани на своем земельном участке. Они получали зарплату, но на работе не появлялись, поскольку рабочее время проводили на стройке. По оценкам следователей, их начальник сэкономил таким образом более 300 тысяч рублей.

Ранее по аналогичной статье (часть 1 статьи 285 УК) о превышении должностных полномочий было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного врача Саратовской городской станции скорой помощи. По данным следствия, в течение двух лет начиная с 2015 года подозреваемый привлекал подчиненных работников (слесарей, сантехников, водителей, электриков) для проведения строительных работ на принадлежащем ему дачном участке. В случае неподчинения он грозил им дисциплинарным наказанием.

В декабре прошлого года сотрудники самарского филиала «Почты России» обвинили своего директора в том, что уже полтора года он заставляет их строить свой загородный дом: не только в рабочее время, но и по выходным.

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