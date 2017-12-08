Глава самарской почты заставлял подчиненных бесплатно строить ему дачу

Директор самарского филиала «Почты России» Артур Игрушкин заставлял своих подчиненных строить ему дачу и не платил им за это. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает Tjournal со ссылкой на копию обращения действующих сотрудников организации.

Открытое письмо работники адресовали гендиректору «Почты России», Генпрокуратуре, Общероссийскому народному фронту и Федеральной службе безопасности. В нем они рассказали, что в течение полутора лет начальник отправлял их на строительство своего загородного дома. Туда он посылал сотрудников не только в рабочие дни, но иногда и в выходные.

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По словам авторов обращения, на стройке им приходилось варить и устанавливать забор, прокладывать канализацию и водопровод, подключать электричество, монтировать систему отопления, разгружать стройматериалы и оборудование, общаться с ресурсоснабжающими организациями и местной администрацией.

Все это время работники не получали никаких премий или надбавок. Иногда людям приходилось на свои деньги покупать недостающие материалы и инструменты, но убытки им никто не возмещал. Сотрудники почты объясняют это тем, что Игрушкин считал работу на его даче «большой честью».

«При его зарплате руководителя макрорегиона Игрушкину хватает наглости рассчитываться с работниками их же зарплатой и эксплуатировать подчиненных для своего блага. Наш труд на строительстве его усадьбы был подневольным, мы работали под угрозой быть уволенными. Мы работали на строительстве личного дома, как рабы на галере», — говорится в обращении.

«Почта России» начала служебную проверку. К делу подключилась прокуратура Самарской области. На время расследования Игрушкин был отстранен от должности.