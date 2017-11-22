Устранившего очереди сотрудника «Почты России» вынудили уволиться

Житель Петербурга Борислав Лебедев был вынужден уволиться после того, как наладил работу отделения «Почты России» и устранил очереди, сообщает «Бумага».

26-летний мужчина рассказал, что больше года проработал заместителем начальника отделения почты на Суворовском проспекте. Он нашел почтальонов, «разумных и доброжелательных сотрудников, которые просто готовы спокойно работать», затем занялся проблемами логистики: «одни отдавали письма, другие разбирали посылки, третьи выдавали пенсию», и, наконец, придумал отправлять клиентам СМС-оповещения.

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«На кого-нибудь копятся пакеты, он даже не знает об их существовании, и в итоге они уходят обратно в Китай. Тогда я купил симку и стал рассылать клиентам СМС. На каждом пакете написан номер телефона получателя», — сказал Лебедев.

В итоге в отделении исчезли очереди на выдачу посылок. Однако из-за нововведений у сотрудника почты начались конфликты с начальством. Ему предложили перейти в другое отделение, но он отказался и написал заявление об увольнении.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону заказное письмо от руководства регионального филиала «Почты России» шло к адресату, находящемуся в 850 метрах от него, в течение 45 дней.