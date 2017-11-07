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«Почта России» три месяца безуспешно искала письмо вице-спикера Госдумы

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Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов отчитался о неудачных поисках потерянного письма вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой в Коми, сообщает агентство «Москва».

«Могу сказать, очевидно, что вы отправляли его не как депутатскую почту, а каким-то другим способом, поэтому, скорее всего, мы в настоящий момент его не обнаружили», — доложил Подгузов на парламентских слушаниях в Госдуме.

Он добавил, что по тому адресу, куда Епифанова отправляла письмо, находится около 70 офисов, и почтальонам трудно туда попасть.

Епифанова в октябре пожаловалась на пропажу письма главе Минкомсвязи Николаю Никифорову, передавал «Интерфакс». Депутат говорила, что отправила документы почтой в июле.

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