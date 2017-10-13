Чистая прибыль «Почта-банка» составит в 2017 году миллиард рублей

Чистая прибыль «Почта-банка» в 2017 году может составить 1 миллиард рублей. Об этом заявил глава банка ВТБ — материнской структуры Почта-банка — Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, рост активов «Почта-банка» с начала года составил 67 процентов, а общий размер достиг уровня в 191 миллиард рублей. «Но надо сказать, что мы сегодня не просто думаем о Почта-банке, мы сегодня настроены на взаимодействие с "Почтой России", потому что мы считаем, что "Почта России" тоже могла бы стать сегодня ведущим инфраструктурным проектом в России, и мы очень надеемся и будем сотрудничать и помогать, в том числе, и инвестициями в развитие такой модели, когда "Почта России" и Почта-банк будут в таком едином пакете предоставлять весь большой набор услуг разного рода», — отметил Костин.

В сентябре сообщалось о том, что «Почта Банк» впервые принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоялся 6-7 сентября во Владивостоке. Президент-председатель правления банка Дмитрий Руденко и его первый заместитель Георгий Горшков провели более 10 встреч с российскими и зарубежными партнерами. Финансовая организация подписала шесть соглашений о сотрудничестве в социально-экономической сфере с регионами Дальневосточного федерального округа.