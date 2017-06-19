Объявлен шорт-лист премии «Финансовая элита России 2017»

Обнародован список компаний финансового сектора, номинированных на премию «Финансовая элита России 2017». Шорт-лист составлен экспертным советом на основании рэнкингов и рейтингов агентства RAEX (Эксперт РА), являющегося стратегическим рейтинговым партнером премии. Об этом сообщает пресс-релиз оргкомитета премии, присланный в редакцию «Лента.ру».

В шорт-лист премии включены компании, имеющие многолетний опыт работы в различных сегментах финансового сектора. Например, в подгруппе «Банки» среди номинантов указаны «Сбербанк», «Почта Банк», «Совкомбанк» и «Газпромбанк». В подгруппе «Страхование» — «Ингосстрах», «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование», СК «Согласие», «СОГАЗ».

Кроме того, определены номинанты среди управляющих, инвестиционных и брокерских компаний, негосударственных пенсионных фондов, лизинговых и факторинговых компаний, а также микрофинансовых организаций. Церемония награждения состоится 29 июня в Москве.

Общественная итоговая премия «Финансовая элита России» является авторитетной отраслевой наградой, свидетельствующей о профессиональной компетентности лауреатов в сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, управления активами, лизинга, факторинга, аудиторских и консалтинговых услуг.

