«Почта Банк» в ходе ВЭФ подписал 6 соглашений о сотрудничестве с регионами

«Почта Банк» впервые принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоялся 6-7 сентября во Владивостоке. Президент-председатель правления банка Дмитрий Руденко и его первый заместитель Георгий Горшков провели более 10 встреч с российскими и зарубежными партнерами. Финансовая организация подписала шесть соглашений о сотрудничестве в социально-экономической сфере с регионами Дальневосточного федерального округа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

В первый день ВЭФ Дмитрий Руденко принял участие в панельной сессии «Цифровой Дальний Восток: ищем партнеров», где рассказал о наиболее востребованных у клиентов банка digital-технологиях и поделился опытом выстраивания комплексной цифровой платформы «Почта Банка» на Дальнем Востоке, которая включает в себя не только дистанционные каналы обслуживания, но и банкоматы, а также сеть терминалов оплаты в отделениях почтовой связи.

Кроме того, он провел рабочие встречи и подписал соглашения о сотрудничестве с главами Якутии, Чукотского автономного округа, Магаданской и Амурской областей, которые выразили заинтересованность в развитии банковской инфраструктуры на территории регионов, отметили важность банкаризации отдаленных населенных пунктов и поддержали необходимость дальнейшего развития льготного кредитования владельцев дальневосточных гектаров.

«У нас амбициозные планы относительно развития бизнеса в ДФО. "Почта Банк" начал работать здесь всего полгода назад, однако сеть банка уже превышает 200 точек присутствия. До конца 2017 года мы нарастим присутствие на Дальнем Востоке до 300 точек, а также создадим порядка 500 новых высокотехнологичных рабочих мест», — заявил Руденко.

Во второй день форума Дмитрий Руденко и гендиректор Почты России Николай Подгузов подписали меморандум о взаимодействии, направленный на масштабирование проекта по выдаче клиентам банка почтовых отправлений вне очереди прямо в окнах «Почта Банка». Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, посетителю отделения почтовой связи достаточно оформить бесплатный сберегательный счет непосредственно перед получением письма или посылки. Пилотный проект проводился в Москве на протяжении нескольких месяцев, постепенно новый сервис охватит более чем 3500 клиентских центров банка по всей стране.

Также Дмитрий Руденко и Георгий Горшков провели встречи с главами Еврейской автономной области и Приморского края и приняли участие в панельных сессиях «Особо охраняемые природные территории — возможности для бизнеса и государства» и Дальневосточный гектар: первый опыт», в ходе которых поделились опытом реализации экологического проекта «Подари лес другу», с помощью которого клиенты банка помогли восстановить уже более 1,7 миллиона деревьев в национальных парках страны, а также обсудили реализацию программы льготного кредитования приобретателей дальневосточных гектаров, реализуемую «Почта Банком».