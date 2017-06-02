В Почта банке развенчали миф о пенсионерах без денег

Объем депозитов пенсионеров в Почта банке превзошел ожидания втрое, а представления о пенсионерах как о «людях без денег» не оправданы. Об этом в рамках ПМЭФ-2017 заявил глава Почта банка Дмитрий Руденко, передает Rambler News Service.

«Традиционно с советских времен они сберегатели по своей природе, они используют либо накопительные счета, либо используют депозиты», — охарактеризовал он людей пенсионного возраста.

«Оказалось, что депозиты они (люди пенсионного возраста — прим. «Ленты.ру») приносят примерно раза в три больше, чем мы ожидали. История об очень бедных людях без денег — это не совсем правда», — заявил Руденко.

