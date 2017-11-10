Наездница Почты России стала лицом AliExpress

Почтальон Мария Рубцова, которая развозит посылки в Подмосковье на коне, стала лицом AliExpress в Китае. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе китайской интернет-площадки.

24-летняя наездница откроет Всемирный день шопинга 11 ноября вместе с основателями Alibaba Group. Компания выбрала Марию после визита в Россию китайских журналистов, которые делали репортажи о заказах россиян на AliExpress. В ходе визита они посетили отделения Почты России в деревнях и небольших городах.

Фото: пресс-служба AliExpress 1 /2

В деревне Марьино журналистов поразила самоотверженность Марии, которая развозит посылки и почту на коне в любую погоду. Когда фотографии и история Маши стали известны в Китае, она стала настоящей героиней соцмедиа и прессы в стране.

Мария переехала в деревню Опарино из Москвы в 2015 году и сразу устроилась на почту в соседней деревне Марьино. В ее обслуживании восемь деревень. В хорошую погоду она передвигается на вороном жеребце Космосе, в плохую же предпочитает мопед.

«Я не ожидала, что меня пригласят на открытие всемирного дня шоппинга в Шанхай, радость и волнение переполняют! Уверена, что от поездки будут не только масса приятных впечатлений о Китае, но и добавятся новые знания о том, как организована Интернет-торговля, и конечно же, доставка отправлений из Китая непосредственно из первых уст», — рассказала Мария.

Мероприятия приуроченные к Всемирному дню шопинга проводятся в штаб-квартире Alibaba ежегодно. Ранее в них участвовали, например, актриса Скарлетт Йоханссон и американский пловец Майкл Фелпс.

В Alibaba отмечают, что должности послов площадок AliExpress и Tmall все еще вакантны, вакансии размещены на порталах HeadHunter и Superjob.