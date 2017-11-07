В AliExpress пообещали доставлять товары в Россию максимум за 10 дней

Китайская торговая площадка AliExpress будет доставлять товары в Россию максимум за 10 дней. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

Ускоренную доставку с 11 ноября начнет логистическая компания Cainiao, которая входит в группу Alibaba. Посылки будут собираться на складах в Китае, соответственно заказы российским получателям будут высылать не сами продавцы, а торговая площадка. В итоге AliExpress будет контролировать весь процесс доставки — от отправки товара до «последней мили».

Запуск чартерной программы поможет значительно сократить время доставки, заявил директор по развитию бизнеса Cainiao в России и странах СНГ Алекс Васильев. По его словам, в настоящее время уже заключены соглашения о партнерстве с крупнейшими грузовыми перевозчиками. Среди них — «Почта России» и крупнейшая российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo. Кроме того, ведутся переговоры по расширению пула чартерных партнеров, добавил Васильев.

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Как отмечается, новую модель решено использовать после пилотного проекта в России: товары с местного склада отправляет Tmall. Эта торговая площадка начала работу на территории страны в сентябре.

В конце апреля AliExpress запустил в России доставку за один день товаров, находящихся на складах на территории страны. Новый формат был распространен на продукцию таких брендов, как Apple, Samsung, ASUS, Philips от российских поставщиков. В результате стандарт доставки next day стал доступен в 20 крупнейших городах, включая Москву и Санкт-Петербург.

В первом полугодии 2017 года Россия вошла в тройку стран-лидеров по объему покупок на AliExpress. Площадки AliExpress, Alibaba, Taobao, а также кинокомпания Alibaba Pictures и платформа для электронных платежей Alipay входят в состав Alibaba Group — самой крупной китайской компании в области интернет-торговли. На долю корпорации приходится 80 процентов оборота электронного рынка Китая.